←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Объездная ждет ремонта
Все ограничения движения
Где заправить Кондиционер
План Б На Инженерной
Новые Видеокамеры
Поземсклэнд Что изменится
И тебя выпрямят...
Послали В дальнее путешествие
ещё АвтоМир / Происшествия 23.01.2017 16:5426 Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕО 03.07.2020 17:500 Псковская полиция нашла таксиста-героя видео с лежащим на земле человеком 03.07.2020 15:320 Бункерный контейнер проволокли по дороге в Пскове с помощью «Лады Ларгус». ВИДЕО 03.07.2020 14:517 Михаил Ефремов неожиданно заявил о своей невиновности в смертельном ДТП 03.07.2020 14:340 Три автомашины столкнулись на Красноармейской набережной в Пскове 03.07.2020 14:301 КАМАЗ и «Мазда» столкнулись на улице Поземского в Пскове. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Псковская полиция нашла таксиста-героя видео с лежащим на земле человеком

03.07.2020 17:50|ПсковКомментариев: 0

Полиция установила одного из участников происшествия в Пскове, которое запечатлели и разместили в соцсетях очевидцы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это водитель такси.

Видео из группы «Жесть по-псковски»

Напомним, утром 3 июля в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Видеозапись также была размещена в социальных сетях. На видео заметен лежащий мужчина возле машины. Другой человек выбрасывает вещи из машины и оттаскивает лежащего за ногу, чтобы закрыть дверь. По указанному адресу оперативно прибыл наряд ГИБДД. Но на месте никого уже не оказалось.

Личность водителя установлена, его опросили сотрудники полиции. Мужчина рассказал, что работает таксистом. Этим утром он вез пьяного человека. Пассажир постоянно менял адреса доставки. А прибыв в названное место, он не смог оплатить поездку. Пассажир не выходил из машины и не платил.

Таксист вытащил пассажира из автомобиля и поехал дальше. По словам водителя, когда он уезжал, его «клиент» встал, собрал вещи и пошел.

Сам пассажир в полицию не обращался. Из медицинских учреждений никаких обращений о подобных происшествиях тоже не поступало. Однако проверка продолжается.

Теги: #дороги Пскова #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы оцениваете безопасность дорожного движения в городе Пскове?
В опросе приняло участие 197 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.07.2020, 17:500 Псковская полиция нашла таксиста-героя видео с лежащим на земле человеком 03.07.2020, 16:260 Четырех пьяных водителей поймали в Пскове в день ГИБДД 03.07.2020, 15:320 Бункерный контейнер проволокли по дороге в Пскове с помощью «Лады Ларгус». ВИДЕО 03.07.2020, 14:517 Михаил Ефремов неожиданно заявил о своей невиновности в смертельном ДТП
03.07.2020, 14:340 Три автомашины столкнулись на Красноармейской набережной в Пскове 03.07.2020, 14:301 КАМАЗ и «Мазда» столкнулись на улице Поземского в Пскове. ФОТО 03.07.2020, 13:450 Ремонт пяти участков дороги Заполье – Гдов близится к завершению 03.07.2020, 13:082 Дорожную разметку без левых поворотов для псковских улиц придумали в Воронеже
03.07.2020, 12:540 Разворотную площадку обустроят в деревне Опочицы за счет экономии по нацпроекту 03.07.2020, 11:441 На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы 03.07.2020, 11:361 Прокуратура проверит законность ограничения доступа к пляжу на Гороховом озере 03.07.2020, 10:550 «Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове
03.07.2020, 10:380 Нетрезвого водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Невеле 03.07.2020, 10:210 Автомобиль «Мицубиси Паджеро» въехал в маршрутку на Рижском проспекте в Пскове 03.07.2020, 09:340 Из-за ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове образовалась пробка 03.07.2020, 08:505 Пьяная женщина на «Тойоте» сбила на улице Труда нетрезвого пешехода
02.07.2020, 18:090 Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 02.07.2020, 16:060 Интерактив: Как передвигаться пешеходам на улице Поземского? 02.07.2020, 13:470 Панорамы Пскова скоро обновятся на Яндекс.Картах 02.07.2020, 12:360 Житель Пустошкинского района попал в ДТП на угнанном автомобиле
02.07.2020, 12:000 В Пскове ввели одностороннее движение на улице Гоголя 02.07.2020, 10:310 Три автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ФОТО 02.07.2020, 07:480 Привокзальную площадь реконструируют в Великих Луках 02.07.2020, 07:190 Автомобилист врезался в столб на улице Крупской в Пскове
02.07.2020, 07:080 Вопрос об ограничении скорости на улице Клавы Назаровой в Острове рассмотрит спецкомиссия 01.07.2020, 21:120 В трех районах Псковской области ограничат движение транспорта 2 и 3 июля 01.07.2020, 19:080 Девушка сбита в Порхове на пешеходном переходе 01.07.2020, 16:100 На опасную сцепку псковского автобуса обратил внимание пассажир. ВИДЕО
01.07.2020, 15:200 Две иномарки столкнулись перед пешеходным переходом на Октябрьской площади в Пскове 01.07.2020, 12:460 Интерактив: Пьяная девушка-водитель врезалась в домик с отдыхающими 01.07.2020, 12:000 Пьяные мотоциклист и автомобилист попались повторно в нетрезвом виде 01.07.2020, 11:012 Пскович пожаловался на уходящий из-под ног асфальт на мосту
01.07.2020, 10:132 Фотофакт: На улице Труда в Пскове исправлена разметка 01.07.2020, 08:001 До 5 лет тюрьмы грозит молодому человеку из Новосокольников за угон ВАЗа 30.06.2020, 23:370 Пассажиры-именинники смогут получить скидку в 30% на поездах «Ласточка» 30.06.2020, 18:301 Начинающий водитель въехал в автомобиль автошколы на улице Труда в Пскове
30.06.2020, 17:032 Со 2 июля в Пскове вводится одностороннее движения автотранспорта на улице Гоголя 30.06.2020, 15:460 Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA 30.06.2020, 15:321 Интерактив: Борьба с левыми поворотами добралась до Неелово 30.06.2020, 15:072 Пскович обнаружил на своем автомобиле нацарапанные рисунки
30.06.2020, 12:340 В Пскове выполнят ремонт улиц Спортивной и Майской 30.06.2020, 12:102 Фотофакт: Новое ограждение устанавливают на Рижском проспекте 30.06.2020, 08:530 Скутер под управлением подростка врезался в «Ниву» в Великолукском районе 30.06.2020, 08:201 Фотофакт: Новый знак закрыл въезд в жилой микрорайон с парковки «Ленты» на Труда
29.06.2020, 22:170 Жителя Куньинского района задержали в пьяном виде на мопеде 29.06.2020, 18:461 На улицах Пскова восстановлена только часть запрещенных новой разметкой «левых» поворотов 29.06.2020, 17:291 ВАЗ-2110 горел в Пскове на площади Ленина 29.06.2020, 16:253 Сроки открытия участка улицы Индустриальной в Пскове сдвинулись из-за возможных осадков
29.06.2020, 14:550 Светофор выключен на перекрестке Октябрьский - Гражданская в Пскове 29.06.2020, 13:090 Безопасность дорожного движения в Пскове - тема нового опроса в «Автомире» 29.06.2020, 13:001 Отлетевшее от «Ауди» колесо повредило псковский автобус. ФОТО 29.06.2020, 12:020 Ремонт центральной площади в Дедовичах планируется завершить через месяц
29.06.2020, 11:560 Одна из полос для движения транспорта закрывается на площади Ленина в Пскове 29.06.2020, 11:160 Михаил Ведерников проверил ход работ по ремонту моста через Шелонь 29.06.2020, 09:130 В Великих Луках девушка за рулем «Лексуса» совершила ДТП, пострадал ребенок 29.06.2020, 08:370 Опасную для пешеходов дорогу показал губернатору острович
29.06.2020, 07:391 Названы признаки готовящегося угона автомобиля 28.06.2020, 14:310 Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку 28.06.2020, 13:310 Фотофакт: Разметка запретила поворот на улице Труда в Пскове 28.06.2020, 12:270 Мужчина находится в реанимации после ДТП в куньинской деревне
27.06.2020, 23:072 Фотофакт: Благоустроено парковочное место инвалида на Рижском проспекте 27.06.2020, 22:100 В Пскове разработают проект реконструкции безымянной дороги 27.06.2020, 20:481 Поливальная машина дважды в день увлажняет дорогу по улице Аллейной в Пскове 27.06.2020, 19:030 «Дорремстрой» отремонтирует улицу Лужскую в Пскове за 3,7 млн рублей
27.06.2020, 17:320 Острович просит ограничить скорость транспорта на улице Клавы Назаровой 27.06.2020, 17:160 Фотофакт: Исправлена разметка на улице Маргелова 27.06.2020, 16:220 «Хендай» перевернулся в Себежском районе, пострадал водитель 27.06.2020, 14:570 Полиция продолжает поиски свидетелей наезда «Мерседеса» на ребенка на дороге Псков - Рига
27.06.2020, 12:330 На Рижском проспекте затруднено движение при выезде из города из-за ДТП 26.06.2020, 21:450 Житель Пустошкинского района задержан за попытку угона двух ВАЗов 26.06.2020, 19:211 Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей 26.06.2020, 18:420 От 2 до 4 машин КДМ задействовано в поливе улиц Пскова
26.06.2020, 13:130 В Пскове будет перекрыт перекресток улиц Фабрициуса и Металлистов 26.06.2020, 11:550 Дважды за сутки столкнулись автомобили на одном из перекрестков Пскова 26.06.2020, 11:270 Три автомашины столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове. ФОТО 26.06.2020, 11:082 Установлен наехавший на ребенка в Пскове водитель. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.