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Псковская полиция нашла таксиста-героя видео с лежащим на земле человеком

Полиция установила одного из участников происшествия в Пскове, которое запечатлели и разместили в соцсетях очевидцы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это водитель такси.

Видео из группы «Жесть по-псковски»

Напомним, утром 3 июля в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Видеозапись также была размещена в социальных сетях. На видео заметен лежащий мужчина возле машины. Другой человек выбрасывает вещи из машины и оттаскивает лежащего за ногу, чтобы закрыть дверь. По указанному адресу оперативно прибыл наряд ГИБДД. Но на месте никого уже не оказалось.

Личность водителя установлена, его опросили сотрудники полиции. Мужчина рассказал, что работает таксистом. Этим утром он вез пьяного человека. Пассажир постоянно менял адреса доставки. А прибыв в названное место, он не смог оплатить поездку. Пассажир не выходил из машины и не платил.

Таксист вытащил пассажира из автомобиля и поехал дальше. По словам водителя, когда он уезжал, его «клиент» встал, собрал вещи и пошел.

Сам пассажир в полицию не обращался. Из медицинских учреждений никаких обращений о подобных происшествиях тоже не поступало. Однако проверка продолжается.