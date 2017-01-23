←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б На Инженерной
Послали В дальнее путешествие
Где заправить Кондиционер
Новые Видеокамеры
Объездная ждет ремонта
И тебя выпрямят...
Поземсклэнд Что изменится
Все ограничения движения
ещё Происшествия 23.01.2017 16:5426 Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕО 07.07.2020 18:320 Пскович лишился 275 тысяч рублей после разговора с «сотрудником банка» 07.07.2020 09:071 «Ауди» перевернулась у Мальской долины 07.07.2020 07:487 Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах его невиновности 06.07.2020 09:100 В Опочецком районе «Лада Гранта» столкнулась с «Шевроле» при выезде на «встречку» 05.07.2020 11:402 Семилетний велосипедист попал под колеса «Мерседеса» в Псковском районе. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Пскович лишился 275 тысяч рублей после разговора с «сотрудником банка»

07.07.2020 18:32|ПсковКомментариев: 0

Пскович, поддавшись на уловки незнакомца, в итоге не досчитался крупной денежной суммы на своей банковской карте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 59-летнему жителю областного центра 6 июля позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

Он заявил, что с банковской карты горожанина злоумышленники пытаются снять деньги. И, якобы, для предотвращения этого противоправного деяния попросил псковича уточнить реквизиты его банковской карты. Тот в просьбе незнакомцу не отказал. А через некоторое время с его карты было списано 275 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали также еще одна псковичка и жительница города Новосокольники.

Как показывает практика, нечистые на руку лица используют все новые способы завладения денежными средствами добропорядочных граждан. Если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия незнакомцев. Попробуйте немедленно перезвонить родственникам, которые, якобы, нуждаются в срочной помощи. Не производите предоплату какого-либо товара. Деньги отдавайте только в случае, если заказанный вами товар проверен и полностью вас устраивает. При входе на сайты известных вам банков, организаций или торговых площадок внимательно изучите открывшуюся страницу. Отличия от настоящего сайта, как правило, незначительны. Важно помнить, что открытый вами сайт может оказаться «двойником».

Ни под какими предлогами нельзя сообщать незнакомым реквизиты своих банковских карт. Не перезванивайте на неизвестные вам ранее телефонные номера. Не поддавайтесь на ухищрения мошенников, будьте бдительны. Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно сообщите об этом в полицию.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Что Вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?
В опросе приняло участие 154 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
07.07.2020, 18:320 Пскович лишился 275 тысяч рублей после разговора с «сотрудником банка» 07.07.2020, 18:280 С сегодняшнего дня Ольгинский мост будут закрывать для транспорта по вечерам и по ночам 07.07.2020, 18:132 Видеоблогер воюет с автомобилями возле здания ЗАГСа в Пскове 07.07.2020, 16:060 Более 133 километров дорог отремонтируют в Псковской области по нацпроекту
07.07.2020, 14:200 Ремонт дороги ведется на Октябрьском проспекте 07.07.2020, 10:470 Дни принципиально нового ŠKODA RAPID в «АВТОТИМ ПСКОВ» - с 4 по 12 июля 07.07.2020, 09:410 Определен подрядчик на реконструкцию дороги в Печорском районе по программе приграничного сотрудничества 07.07.2020, 09:071 «Ауди» перевернулась у Мальской долины
07.07.2020, 07:487 Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах его невиновности 06.07.2020, 19:461 Подрядчик по уборке города: Единственная альтернатива ямочному ремонту - замена полотна 06.07.2020, 19:263 С заботой о людях и по графику. Администрация Пскова «сверила часы» с дорожниками 06.07.2020, 18:540 В Псковской области начался ремонт самого крупного объекта нацпроекта БКАД-2020
06.07.2020, 15:576 Подрядчик не смог назвать дату открытия участка улицы Индустриальной в Пскове 06.07.2020, 15:431 Несколько раз в день поливают водой дороги Пскова в жаркую погоду 06.07.2020, 15:131 Ремонт Рижского проспекта в Пскове завершится к 10 августа 06.07.2020, 14:170 Что больше всего раздражает водителей на дорогах Пскова - тема нового опроса в «Автомире»
06.07.2020, 13:250 Менее трети читателей ПЛН положительно оценивают безопасность дорожного движения в Пскове 06.07.2020, 09:550 Пьяного автомобилиста из Тверской области остановила полиция в Великих Луках 06.07.2020, 09:340 Движение транспорта по Ольгинскому мосту будет закрыто вечером и ночью 06.07.2020, 09:100 В Опочецком районе «Лада Гранта» столкнулась с «Шевроле» при выезде на «встречку»
05.07.2020, 18:210 Эксперт рассказал об опасных «глупостях», которые совершают водители 05.07.2020, 15:360 ГИБДД призывает к осторожности в «слепых зонах» псковских дворов 05.07.2020, 11:402 Семилетний велосипедист попал под колеса «Мерседеса» в Псковском районе. ФОТО 05.07.2020, 11:130 Глава ГИБДД: Смертность на платных трассах в России к 2024 году достигнет нуля
04.07.2020, 17:340 ДТП с участием микроавтобуса произошло на въезде в Псков 04.07.2020, 16:270 «Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах 04.07.2020, 13:360 Фотофакт: Снова четверная разметка в Пскове 04.07.2020, 13:330 Автомобиль улетел в кювет в Дедовическом районе
04.07.2020, 13:240 Подростка на велосипеде сбил новгородский автомобилист в Дедовичском районе 04.07.2020, 13:133 Ольгинский мост и часть Рижского проспекта в Пскове закроют на неделю 03.07.2020, 20:230 Дорогу на Кебь отремонтируют в июле 03.07.2020, 17:504 Псковская полиция нашла таксиста-героя видео с лежащим на земле человеком
03.07.2020, 16:260 Четырех пьяных водителей поймали в Пскове в день ГИБДД 03.07.2020, 15:320 Бункерный контейнер проволокли по дороге в Пскове с помощью «Лады Ларгус». ВИДЕО 03.07.2020, 14:5110 Михаил Ефремов неожиданно заявил о своей невиновности в смертельном ДТП 03.07.2020, 14:340 Три автомашины столкнулись на Красноармейской набережной в Пскове
03.07.2020, 14:302 КАМАЗ и «Мазда» столкнулись на улице Поземского в Пскове. ФОТО 03.07.2020, 13:450 Ремонт пяти участков дороги Заполье – Гдов близится к завершению 03.07.2020, 13:082 Дорожную разметку без левых поворотов для псковских улиц придумали в Воронеже 03.07.2020, 12:540 Разворотную площадку обустроят в деревне Опочицы за счет экономии по нацпроекту
03.07.2020, 11:441 На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы 03.07.2020, 11:361 Прокуратура проверит законность ограничения доступа к пляжу на Гороховом озере 03.07.2020, 10:550 «Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове 03.07.2020, 10:380 Нетрезвого водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Невеле
03.07.2020, 10:210 Автомобиль «Мицубиси Паджеро» въехал в маршрутку на Рижском проспекте в Пскове 03.07.2020, 09:340 Из-за ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове образовалась пробка 03.07.2020, 08:505 Пьяная женщина на «Тойоте» сбила на улице Труда нетрезвого пешехода 02.07.2020, 18:090 Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
02.07.2020, 16:061 Интерактив: Как передвигаться пешеходам на улице Поземского? 02.07.2020, 13:470 Панорамы Пскова скоро обновятся на Яндекс.Картах 02.07.2020, 12:360 Житель Пустошкинского района попал в ДТП на угнанном автомобиле 02.07.2020, 12:000 В Пскове ввели одностороннее движение на улице Гоголя
02.07.2020, 10:310 Три автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ФОТО 02.07.2020, 07:480 Привокзальную площадь реконструируют в Великих Луках 02.07.2020, 07:190 Автомобилист врезался в столб на улице Крупской в Пскове 02.07.2020, 07:080 Вопрос об ограничении скорости на улице Клавы Назаровой в Острове рассмотрит спецкомиссия
01.07.2020, 21:120 В трех районах Псковской области ограничат движение транспорта 2 и 3 июля 01.07.2020, 19:080 Девушка сбита в Порхове на пешеходном переходе 01.07.2020, 16:100 На опасную сцепку псковского автобуса обратил внимание пассажир. ВИДЕО 01.07.2020, 15:200 Две иномарки столкнулись перед пешеходным переходом на Октябрьской площади в Пскове
01.07.2020, 12:460 Интерактив: Пьяная девушка-водитель врезалась в домик с отдыхающими 01.07.2020, 12:000 Пьяные мотоциклист и автомобилист попались повторно в нетрезвом виде 01.07.2020, 11:012 Пскович пожаловался на уходящий из-под ног асфальт на мосту 01.07.2020, 10:132 Фотофакт: На улице Труда в Пскове исправлена разметка
01.07.2020, 08:001 До 5 лет тюрьмы грозит молодому человеку из Новосокольников за угон ВАЗа 30.06.2020, 23:370 Пассажиры-именинники смогут получить скидку в 30% на поездах «Ласточка» 30.06.2020, 18:301 Начинающий водитель въехал в автомобиль автошколы на улице Труда в Пскове 30.06.2020, 17:032 Со 2 июля в Пскове вводится одностороннее движения автотранспорта на улице Гоголя
30.06.2020, 15:460 Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA 30.06.2020, 15:321 Интерактив: Борьба с левыми поворотами добралась до Неелово 30.06.2020, 15:072 Пскович обнаружил на своем автомобиле нацарапанные рисунки 30.06.2020, 12:340 В Пскове выполнят ремонт улиц Спортивной и Майской
30.06.2020, 12:102 Фотофакт: Новое ограждение устанавливают на Рижском проспекте 30.06.2020, 08:530 Скутер под управлением подростка врезался в «Ниву» в Великолукском районе 30.06.2020, 08:201 Фотофакт: Новый знак закрыл въезд в жилой микрорайон с парковки «Ленты» на Труда 29.06.2020, 22:170 Жителя Куньинского района задержали в пьяном виде на мопеде
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.