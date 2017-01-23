АвтоМир / Происшествия

Пскович лишился 275 тысяч рублей после разговора с «сотрудником банка»

Пскович, поддавшись на уловки незнакомца, в итоге не досчитался крупной денежной суммы на своей банковской карте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 59-летнему жителю областного центра 6 июля позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

Он заявил, что с банковской карты горожанина злоумышленники пытаются снять деньги. И, якобы, для предотвращения этого противоправного деяния попросил псковича уточнить реквизиты его банковской карты. Тот в просьбе незнакомцу не отказал. А через некоторое время с его карты было списано 275 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали также еще одна псковичка и жительница города Новосокольники.

Как показывает практика, нечистые на руку лица используют все новые способы завладения денежными средствами добропорядочных граждан. Если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия незнакомцев. Попробуйте немедленно перезвонить родственникам, которые, якобы, нуждаются в срочной помощи. Не производите предоплату какого-либо товара. Деньги отдавайте только в случае, если заказанный вами товар проверен и полностью вас устраивает. При входе на сайты известных вам банков, организаций или торговых площадок внимательно изучите открывшуюся страницу. Отличия от настоящего сайта, как правило, незначительны. Важно помнить, что открытый вами сайт может оказаться «двойником».

Ни под какими предлогами нельзя сообщать незнакомым реквизиты своих банковских карт. Не перезванивайте на неизвестные вам ранее телефонные номера. Не поддавайтесь на ухищрения мошенников, будьте бдительны. Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно сообщите об этом в полицию.