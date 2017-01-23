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Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, в Пскове 9 июля у дома по улице Речной полицейские остановили автомобиль «Крайслер». Выяснилось, что иномаркой управлял 49-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Великих Луках в ночь на 9 июля по проспекту Октябрьскому на «Фольксвагене» ехал нетрезвый 24-летний житель Великолукского района. В этот же день около 14.00 на улице Маршала Жукова дорожные полицейские остановили «ВАЗ-21099». Легковушкой управлял пьяный великолучанин.

9 и 7 июля задержали еще двух нетрезвых водителей мопедов на территории Невельского и Пыталовского районов.

Ранее все водители уже привлекались к административной ответственности за езду в пьяном виде. По данным фактам проводятся проверки.