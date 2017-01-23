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В Псковской области установлены пьяные водители-рецидивисты

В Псковском и Порховском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

10 июля около 18 часов на 3 км автодороги Череха – Назимово в Псковском районе полицейские остановили для проверки автомобиль марки «ВАЗ - 21013». Выяснилось, что автомобилем управлял местный житель - молодой человек 22-х лет, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Порховском районе того же дня в вечернее время на 155 км автодороги Новгород – Псков с целью проверки документов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «ГАЗ – 3110». Водителем транспортного средства оказался житель деревни Сосновый Бор Порховского района 1981 года рождения. В ходе проверки было установлено, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Оба водителя дали признательные показания. По данным фактам проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.