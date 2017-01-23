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Ревнивый пскович с помощью прута повредил «Опель Вектра»

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города, который умышленно повредил чужое имущество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в мае 2020 года у мужчины на почве ревности к гражданке М. возник преступный умысел и он решил повредить автомобиль марки «Опель Вектра», принадлежащий гражданину Д. и припаркованный у дома №7 улице Труда.

Он подошел к автомобилю и нанес металлическим прутом не менее 20 ударов, чем причинил материальный ущерб в размере 142 500 рублей.

Санкция части 1 статьи 167 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.