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Шестерых нетрезвых водителей поймали сотрудники ДПС в Псковской области

Шестерых водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, остановили сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД России.

Ночью 7 августа для проверки документов на улице Калинина в Острове остановили автомобиль ВАЗ-21074 под управлением жителя Палкинского района 1986 года. У автолюбителя имелись признаки алкогольного опьянения.

В тот же день нетрезвыми за руль сели 60-летний водитель ВАЗ-21214 в Бежаницком районе и 28-летний водитель ВАЗ-2107 в поселке Палкино. Его остановили для проверки документов на улице Островской, внимание инспекторов дорожного движения привлекло отсутствие номеров государственной регистрации транспортного средства.

8 августа нетрезвым оказался еще один водитель «ВАЗа». 34-летнего невельчанина остановили в деревне Спасс-Балаздынь в Невельском районе. А в деревне Угоринка Себежского района для проверки документов остановили «Фольксваген Пассат», которым управлял 57-летний нетрезвый местный житель.

Среди нарушителей и водители двухколесного транспорта - в Порхове на улице Молодежной мужчина 1961 года рождения в нетрезвом виде управлял мопедом «Альфа».

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.