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Более 80 нарушений ПДД выявили за день в Пскове

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 81 нарушение правил дорожного движения в ходе рейда в Пскове. За день дорожные полицейские проверили 378 автомобилей, а одно транспортное средство поставили на спецстоянку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции обращали особое внимание на несоблюдение скоростного режима на городских дорогах, очередность проезда перекрестков и участков с круговым движением транспорта, выезд на полосу встречного движения при совершении обгона, неправильный выбор дистанции, нарушения правил при проезде пешеходных переходов, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция региона просит участников дорожного движения быть предельно внимательными, взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения.