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Нетрезвого тракториста поймали полицейские в Великолукском районе

Тракториста, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии, поймали сотрудники Госавтоинспекции в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 20 августа на 456-м километре трассы Москва-Балтия полицейские остановили для проверки трактор «Белорус». Им управлял житель деревни Старосокольники Новосокольнического района 1982 года рождения.

У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Ранее этот мужчина уже был «пойман» за рулем в нетрезвом виде. По данному факту проводится проверка. Водитель дал признательные показания.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.