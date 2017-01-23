Четыре правонарушения выявили сотрудники ГИБДД в ходе рейда в Новосокольническом районе

Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Подозреваемый в наезде на Рижском проспекте взят под стражу

Дорогу Остров – Вышгородок – граница с Латвией ремонтируют на двух участках

Два человека погибли в столкновении трактора с микроавтобусом под Великими Луками

Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит

В Пушкиногорском районе 16-летний мотоциклист съехал в кювет и получил травмы

В Пскове восстановят работу светофора на перекрестке Инженерной и Индустриальной

«Мерседес Актрос» выйдет на уборку улиц Пскова зимой