Четыре правонарушения выявили сотрудники ГИБДД в ходе рейда в Новосокольническом районе

Четыре правонарушения выявили сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» в ходе рейда в Новосокольническом районе. Всего полицейские проверили 30 транспортных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Цель рейда - выявить административные правонарушения среди водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Рейд прошел совместно с представителями территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора.
Подобные проверки на территории городских дорог проведут повторно в ближайшее время, добавили в ведомстве.