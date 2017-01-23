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АвтоМир / Происшествия

Подростка из Великих Лук отправили в воспитательную колонию за угон автомобиля

22.08.2020 21:35|ПсковКомментариев: 0

Подростка из Великих Лук отправили в воспитательную колонию за кражу из торгового ларька и угон автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В ноябре 2019 года молодой человек ночью залез в торговый ларек, откуда украл деньги и материальные ценности. При этом преступление он совершил менее чем через месяц после осуждения за совершение ряда краж на территории Великих Лук. А в новогодние праздники в январе 2020 года подросток угнал автомобиль «ВАЗ 2107».

В воспитательной колонии юный великолучанин, согласно приговору суда, проведет 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Теги: #великие луки #кража #Угон
Источник: Псковская Лента Новостей
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