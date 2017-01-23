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Мотоциклиста без прав поймала полиция на Ольгинском мосту в Пскове

17-летнего мотоциклиста без прав остановили около 8.30 3 сентября сотрудники ДПС на Ольгинском мосту в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, молодой человек будет привлечен к административной ответственности по статье 12.7 часть 1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Частью 1 данной статьи предусмотрено наказание от 5000 до 15000 рублей. В Госавтоинспекции советуют родителям подростков обдумывать покупку столь дорогостоящих вещей и заботиться о безопасности детей. Для управления данным видом транспорта необходимо получить водительское удостоверение категорий «А» или «М».

Добавим, что из-за остановки мотоциклиста было незначительно затруднено движение по Ольгинскому мосту в центр.