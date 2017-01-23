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Руководителя наркоотдела великолукской полиции подозревают в превышении полномочий

Информация, распространяемая в сети Интернет о задержании всего личного состава подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, не соответствует действительности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В настоящее время сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД совместно с УФСБ России по Псковской области проводят мероприятия по факту возможного превышения должностных полномочий руководителем указанного подразделения.

Материалы будут переданы в Следственное управление СК по Псковской области для принятия процессуального решения.