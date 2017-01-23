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220 часов отработает водитель скутера из Опочки за нетрезвую езду

В Опочецком районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что 20 июня около 21.48 нетрезвый мужчина ехал на скутере марки «Flash» ZW50QT-7А без государственного регистрационного знака по улице Гагарина в Опочке. Нарушитель ранее уже был подвергнут административному наказанию за вождение в пьяном виде.

По пути следования скутер, которым управлял подсудимый, остановил инспектор ДПС. Было проведено медосвидетельствование, и у водителя установлено состояние алкогольного опьянения (содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 0,890 мг/л).

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде 220 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.