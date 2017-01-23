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Пьяных водителей повторно поймали полицейские в Невеле и Острове

Повторно севших за роль в состоянии алкогольного опьянения водителей выявили сотрудники ГИБДД в Невеле и Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Невеле вечером 4 октября у дома по улице Ставского полицейские остановили для проверки автомобиль «Киа Спектра», за рулем которого находился нетрезвый местный житель 1988 года рождения. В тот же день еще одного водителя в нетрезвом виде выявили на улице Михайлова в Невеле. Им оказался 21-летний молодой человек, которые ехал на автомобиле ВАЗ-2112.

А в Острове ночью 4 октября на улице Урицкого полицейские остановили автомашину «Опель Вектра». Выяснилось, что машиной управлял житель Островского района 1996 года рождения, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.