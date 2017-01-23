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Пятерых нетрезвых водителей поймали полицейские в Псковской области

Пятерых водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, поймали полицейские в Псковской области в конце прошлой недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 17 октября в Новосокольническом районе на дороге Золотково - Гущино полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21053, которым управлял нетрезвый 21-летний житель Великолукского района.

А в поселке Кунья около 22.00 17 октября на улице Дзержинского на ВАЗ-2107 следовал 20-летний житель Куньинского района. Выяснилось, что этот молодой человек тоже управлял автомобилем, находясь в нетрезвом виде.

В Опочке вечером 17 октября на улице Коммунальной полицейские остановили ВАЗ-21011. За рулем машины находился нетрезвый житель Санкт-Петербурга 1997 года рождения.

В деревне Полоное Порховского района вечером 17 октября по улице Аудрини на мопеде ехал нетрезвый 28-летний местный житель. Еще одного подвыпившего мужчину 1967 года рождения, который также ехал на мопеде, полицейские остановили 16 октября на дороге Писковичи - Молгово в Псковском районе.

По данным фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.