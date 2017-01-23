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Мост через реку Великую в Острове перекрывали из-за сообщения о минировании

Автомобильный мост через реку Великую в Острове перекрывали 22 октября из-за сообщения о его минировании. Соответствующую информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в силовых ведомствах региона.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Сообщение о минировании поступило в 14.26. В ходе проверки сообщения выяснилось, что оно оказалось ложным. На месте работали сотрудники МЧС, полиции и других силовых ведомств.

По данным пресс-службы УМВД России по Псковской области, автомобильное движение возобновили около 16.00.