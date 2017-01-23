АвтоМир / Происшествия

Пскович предстанет перед судом за угон мотоцикла

24-летний житель Псковского района предстанет перед судом за угон мотоцикла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 12 сентября злоумышленник, находясь во дворе дома №33а в селе Середка, увидел припаркованный мотоцикл марки «ИЖ Планета 5», принадлежащий местному жителю, и решил на нем доехать до своего дома. Он выкатил мотоцикл на дорогу, запустил двигатель и уехал на нем.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направили в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.