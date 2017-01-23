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Псковичей осудили за кражу оставленного без присмотра квадроцикла

Двух жителей Псковского района в возрасте 26 и 33 лет отправили на исправительные работы сроком 10 месяцев за кражу квадроцикла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Один из злоумышленников увидел оставленный на берегу озера Званское в Псковском районе квадроцикл «Ирбис 200у» и предложил своему знакомому украсть его. Мужчины забрали транспортное средство и продали его. В ходе следствия полицейские изъяли квадроцикл и вернули потерпевшему.

Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража по предварительному сговору с причинением значительного ущерба потерпевшему).

5% заработка осужденных, полученного от исправительных работ, удержат в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.