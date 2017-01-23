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Пскович дважды продал один и тот же набор колес для автомобиля

Судебный штраф в размере 10 тысяч рублей заплатит пскович, дважды продавший один и тот же набор колес для автомобиля. Как сообщается в решении на сайте Псковского городского суда, 2 октября судья Татьяна Алексеева рассмотрела ходатайство следователя отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

24 апреля мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» под вымышленными данными «Дмитрий» объявление о продаже четырех автомобильных колес по цене 32 тысячи рублей. 6 мая он продал их незнакомому жителю Петербурга.

А 21 мая мужчина снова разместил объявление о продаже на том же сайте под вымышленным именем, заведомо не имея в наличии автомобильных колес. Действуя под вымышленным именем, он ввел в заблуждение по телефону жителя Архангельска.

Злоумышленник предложил перечислить 19 тысяч рублей на его банковскую карту. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Суд счел возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в связи с назначением судебного штрафа. Мужчина впервые совершил преступление средней тяжести, вину признал, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в судебном заседании заявил о своем раскаянии в содеянном, не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и по месту работы в ООО «А.» характеризуется положительно. Имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ (штрафы оплачены полностью), ущерб от преступления возмещен в полном объеме.

При определении размера штрафа суд учел тяжесть совершенного преступления, данные о личности обвиняемого, материальное положение обвиняемого и его семьи.