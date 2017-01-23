АвтоМир / Происшествия

Трех пьяных водителей задержали в Псковской области

В Псковской области продолжается работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении МВД России по региону, в субботу, 24 октября, около 15.00 на 8-м километре автодороги Пыталово — Рябково Пыталовского района был остановлен водитель мопеда «Альфа». Установлено, что неработающий житель деревни Грешина Гора 1974 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение. Водитель дал признательные показания.

В три часа ночи в деревне Тормахино Печорского района был остановлен автомобиль Мицубиси. Установлено, что водитель — неработающий житель деревни Аристово 1991 года рождения управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В Пустошке вечером в субботу на перекрестке улиц Первомайской и Революции водитель автомобиля ВАЗ-2106 — мужчина 1991 года рождения сбил девушку 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Девушка получила ушиб коленного сустава. Как сообщили в полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.