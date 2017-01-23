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Более 1000 пешеходов наказали за нарушения ПДД в Пскове

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Пскову привлекли к административной ответственности 1063 пешехода за нарушения Правил дорожного движения с начала 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Кроме того, сотрудники ДПС наказали 164 водителя, проигнорировавших требования предоставления преимущества пешеходам.

Полицейские призвали пешеходов использовать светоотражающие элементы на одежде, а водителей - снижать скорость перед пешеходным переходом, оценивать условия видимости и обзора.