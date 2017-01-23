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Нетрезвого водителя поймали полицейские на проспекте Энтузиастов в Пскове

Повторно севшего за руль в нетрезвом виде водителя поймали полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

47-летнего мужчину, который ехал на автомобиле ВАЗ-2107, остановили возле одного из домов на проспекте Энтузиастов вечером 3 ноября. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.