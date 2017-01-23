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Юного водителя из Новосокольнического района будут судить за нетрезвое вождение

20-летний житель Новосокольнического района предстанет перед судом за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

17 октября примерно в 2.00 молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ-21053 выехал из деревни Демя. На 1-м километре автомобильной дороги Золотково - Демя - Гущино его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления транспортным средством.

Прокурор Новосокольнического района утвердил в отношении 20-летнего местного жителя обвинительное постановление. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд.

Санкция инкриминируемой молодому человеку статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.