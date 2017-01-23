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Учащийся угнал «Рено Логан» в Великих Луках

В Великих Луках полицией по «горячим следам» раскрыт угон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, установлен 17-летний учащийся, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.

По версии следствия, в Великих Луках утром 30 ноября от гаража у дома по улице Промышленной был совершен угон автомобиля «Рено Логан». Вскоре угнанная иномарка с техническими повреждениями после ДТП была обнаружена на улице Зверева. Сотрудники ДПС ГИБДД задержали учащегося одного из великолукских колледжей, 2003 года рождения, который подозревается в совершении данного противоправного деяния.

Подросток дал признательные показания. Как пояснил стражам порядка этот молодой человек, он воспользовался чужой машиной, чтобы доехать до своих знакомых. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.