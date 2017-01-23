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У стоящего на психиатрическом учете жителя Псковской области нашли водительские права

Житель Себежского района, страдающий психическим заболеванием, лишен права управления транспортными средствами по иску прокурора. В прокуратуре выяснили, что мужчина состоит на диспансерном учете психиатра с диагнозом «умственная отсталость легкой степени».

«Такое заболевание является медицинским противопоказанием к водительской деятельности, – сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре. - Возникновение права на управление транспортным средством напрямую поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя. Владение правом управления транспортными средствами гражданином с психическим заболеванием создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц».

В себежской прокуратуре обещают взять на контроль исполнение решения суда после его вступления в законную силу.