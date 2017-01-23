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Псковского угонщика остановили выстрелы ленинградских полицейских

25-летнего жителя Пскова задержали в Ленинградской области за кражу автомобиля «Хендай Туксон» 2018 года выпуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

8 декабря в 13.20 в полицию Невского района обратился 55-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил, что от поликлиники по Шлиссельбургскому проспекту угнали его автомобиль. Ущерб заявитель оценил в 1 млн 500 тысяч рублей. Информацию незамедлительно передали всем постам ДПС.

Менее чем через час на 56-м километре автодороги Петербург - Псков сотрудники 2-й отдельной роты УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во время патрулирования заметили похищенный автомобиль с подложными номерами.

На служебном автомобиле «Хендай Солярис» полицейские организовали преследование. Неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель игнорировал и, увеличивая скорость, пытался скрыться. «При этом водитель опасными маневрами создавал угрозу для других участников дорожного движения», - уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В деревне Выра Гатчинского района в соответствии с федеральным законом «О полиции» инспектор ДПС произвел выстрел вверх из табельного оружия и еще несколько по колесам иномарки. Транспортное средство было остановлено. Мужчину задержали и доставили в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.