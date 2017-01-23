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155 раз угоняли и крали автомобили в Псковской области в 2020 году

За 11 месяцев 2020 года в Псковской области зарегистрировано 155 случаев неправомерного завладения транспортными средствами. Об этом рассказал заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Емельянов 15 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

За аналогичный период прошлого года выявлено 162 таких преступлений. Из случаев 2020 года - 58 краж и 96 неправомерных завладений. Раскрыто 116 преступлений (около 57%)

Больше всего краж и угонов зарегистрировано в Пскове – 33, Великих Луках – 20. 16 преступлений данного вида зарегистрировано в Невеле, 11 - в Псковском районе, по 10 в Себеже и Печорах. Меньше всего угонов и краж отмечено в Пушкинских Горах, всего 1 факт. Транспорта больше.

Хищения транспорта можно поделить на две категории. Первая - отечественные автомобили старше 10 лет, часто оставленные без присмотра хозяевами в основном. В основном их угоняют для совершения других преступлений либо для переезда из одной точки в другую. По словам Андрея Емельянова, данные автомобили угоняют не на запчасти, а чтобы распилить и сдать на металлолом. Причем злоумышленники стараются разрезать авто на неопознаваемые куски металла.

По словам Андрея Емельянова, автомобили угоняют не просто так. Все эти автомашины кому-то нужны, дальнейшее использование отработано заранее. Помимо сдачи в металлолом, их используют для преступления, бросают или сжигают.

Вторая часть угоняемого транспорта - «иностранцы», корейские и японские автомобили на которые есть спрос – «Тойота», КИА, «Хендай», «Мицубиси». Отечественные автомобили чаще крадут воры-одиночки, по второй категории работают группами. Автомобили данной категории могут угонять на заказ. По словам гостя эфира, в прошлом году «популярностью» у автоугонщиков пользовался «Хендай Солярис», в этом году такого нет.