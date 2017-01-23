АвтоМир / Происшествия

Локнянского тракториста отправили на обязательные работы за пьяное вождение

Суд отправил жителя Локнянского района на обязательные работы за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Бежаницкий районный суд установил, что мужчина, ранее привлеченный к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, в одной из деревень Локнянского района в состоянии алкогольного опьянения снова сел за руль транспортного средства – трактора. Там его остановили сотрудники ГИБДД.

15 декабря тракториста признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права управления транспортными средствами на двухлетний срок. Приговор не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.