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В преддверии Нового года великолучанка попалась полицейским пьяной за рулем

27-летняя жительница поселка Дубрава-1 Великолукского района попалась сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 27 декабря на улице Софьи Перовской в Великих Луках полицейские остановили автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением нетрезвой девушки. Ранее она привлекалась к ответственности за подобное правонарушение и была судима по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Кроме того, ночью 26 декабря на улице Мелиораторов в Великих Луках внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль ВАЗ-21099. Им управлял 26-летний житель поселка Дубрава Великолукского района. В ходе проверки у молодого человека выявили признаки опьянения. Раньше водитель также привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

Оба водителя дали признательные показания. По данным фактам в ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка.