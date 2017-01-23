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Дновский учащийся врезался в столб, катаясь на угнанном УАЗе

В Дновском районе полицейские раскрыли угон автомашины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в деревне Морино ночью 7 февраля от дома по улице Совхозной был угнан автомобиль УАЗ, принадлежащий местной сельхозорганизации.

Вскоре машину обнаружили у деревни Морино с техническими повреждениями. В результате проведенных мероприятий был установлен молодой человек, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался местный житель 2001 года рождения, учащийся одного из учебных заведений города Дно.

По словам подозреваемого, он решил покататься по деревне, однако, не справился с управлением и врезался в столб, после чего с места происшествия скрылся. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.