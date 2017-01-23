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На юге Псковской области таможенники выявили 70 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Микроавтобус с 70 тысячами пачками немаркированных сигарет задержали сотрудники мобильной группы Псковской таможни. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, в Невельском районе вблизи государственной границы с Республикой Беларусь водитель перегрузил 140 коробок сигарет в микроавтобус из автомобиля большей проходимости.

«Житель Псковской области объяснил нахождение в его транспортном средстве не маркированных табачных изделий желанием подзаработать», - рассказала заместитель начальника таможни Юлия Тулумбасова.

Доставка заказчику сигарет без акцизных марок не удалась. Перемещение физическими лицами по территории Российской Федерации немаркированных акцизными марками Российской Федерации табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом более 250 граммов на одного человека, запрещено.

Сигареты изъяты. Проводятся проверочные мероприятия.