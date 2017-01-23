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В Псковской области выявлены пьяные водители-рецидивисты

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках и Невеле установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в Невеле 10 марта около 24 часов у дома по улице К.Маркса стражи порядка остановили для проверки молодого человека, ехавшего на мопеде. Выяснилось, что этот местный житель, 1999 года рождения, был в нетрезвом виде.

А в Великих Луках ночью 11 марта по улице Ставского на автомобиле ВАЗ-21063 следовал нетрезвый горожанин, 1987 года рождения. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.