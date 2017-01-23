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Два дома сгорели в Псковской области

Пожар произошел в деревне Лобок Невельского района. Как сообщил Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС, информация о возгорании поступила 11 апреля в 15.05. Из-за короткого замыкания электропроводки сгорели нежилой дом и хозяйственная постройка.

9 апреля в 15.31 в деревне Родовое Палкинского района сгорел дачный дом из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи.

10 апреля в 18.22 в 3-м переулке Псковстроя в Пскове загорелась баня. Причина - короткое замыкание проводки в электросветильнике. В итоге баня осталась без кровли.