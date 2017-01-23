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Более 3000 нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД на майских праздниках

3037 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения выявили сотрудники ГИБДД в псковском регионе с 1 по 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном ведомстве.

84 водителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное нетрезвое вождение задержали 9 человек.

За указанный период на территории области зарегистрировали 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести, 3 человека погибли. Три ДТП произошло по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения.