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На трассе в Псковской области задержан пьяный водитель-рецидивист

Дорожной полицией в ходе проводимых в Пскове мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, ночью 2 июня в Пскове на автотрассе Санкт-Петербург – Невель стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Форд». Выяснилось, что водитель этой иномарки, 1961 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.