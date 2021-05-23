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Пьяный хулиган повредил чужой автомобиль на улице Кузбасской дивизии в Пскове

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, повредившего автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 11 июня в 05.10 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что неизвестный злоумышленник наносит повреждения автомобилю, припаркованному возле торгового центра расположенного на улице Кузбасской дивизии.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия 31-летнего нетрезвого гражданина, который из хулиганских побуждений разбил лобовое стекло автомобиля «Лада Ларгус».

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.