АвтоМир / Происшествия

Глава Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката

Глава Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката. Инцидент произошел в субботу, 12 июня, передает РИА Новости. Его прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации телеграм-канала Мash, Александр Курбатов впал в кому.

Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.

Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.

Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.

В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.