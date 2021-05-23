АвтоМир / Происшествия

Двое великолучан получили условное лишение свободы за угон автомобиля

Двое молодых великолучан получили условное лишение свободы за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Молодые люди угнали автомобиль «Лада» ночью в начале ноября 2020 года, когда оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Великолучанин, находящийся за рулем угнанной машины, не справился с управлением и съехал в сточную канаву.

Великолукский городской суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ. Каждому из них назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.