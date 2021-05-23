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2099 правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области за неделю

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 2099 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения с 14 июня по 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские выявили 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали 7 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.