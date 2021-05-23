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Калининградский экипаж вылетел с трассы после трамплина на ралли в Псковской области

Экипаж в составе Дмитрия Мячина и Николая Журавлева на автомобиле Peugeot 208 вылетел с трассы после трамплина на ралли «900 озер» в Псковской области. Об этом сообщается на сайте областной федерации автоспорта.

Фото здесь и далее: федерация автоспорта Псковской области

Экипаж представляет калининградскую профессиональную гоночную команду TBRacing. Вылет с трассы произошел на спецучастке №1 «Кудо». Отмечается, что с экипажем все в порядке.

Кроме того, автомобиль ВАЗ-2108 петербургского экипажа (Александра Становой и Евгений Ярцев) проехал километр от старта и остановился.

Напомним, сегодня основной гоночный день ралли «900 озер». Спортивное мероприятие имеет статус 9-го Кубка России по ралли 2021 года и 6-го этапа 10-го чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

В ралли участвуют 37 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карелии, Нижнего Новгорода, Перми, Тулы, Ярославля и Минска.