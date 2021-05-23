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Дновский грибник угнал гусеничный трактор

Житель Дновского района 1962 года рождения подозревается в угоне гусеничного трактора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 1 по 2 июля пожилой мужчина решил съездить в лес за грибами на своем колесном тракторе. Он застрял по дороге и решил воспользоваться стоявшим на обочине гусеничным трактором ДТ-75. С помощью этой техники он вытащил свой трактор, после чего чужой трактор оставил, а сам уехал домой.

По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.