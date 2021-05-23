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2003 нарушения пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области за неделю

2003 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области с 5 по 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали 10 человек.

За данный период на территории области зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 34 человека получили травмы различной степени тяжести, 4 человека погибли.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.