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Пять автомобилей горели в Псковской области

Пять автомобилей горели в Псковской области 15-16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 15 июля в 11.26 на улице Индустриальной в Печорах сгорел автомобиль «Нива Шевроле» 2002 года выпуска. В тот же день в 15.24 в Пыталово сгорел «Мерседес Спринтер» 1994 года выпуска. В обоих случаях причиной пожара стала неисправность в системе механизмов и узлов транспортных средств.

В 21.47 у дома №8 улице Байкова в Пскове огонь повредил моторный отсек автомобиля «Пежо 406» на площади 0,5 квадратных метров. А 16 июля в 2.34 в деревне Череха Псковского района сгорел автомобиль ВАЗ-2109. Причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание в моторном отсеке.

В 4.30 возле дома №29 на Октябрьском проспекте в Пскове в результате поджога горел автомобиль «Ауди 100» 1993 года выпуска. Огонь повредил лакокрасочное покрытие крыла заднего правого колеса, сгорело и само колесо. Также поврежден салон.

Кроме того, 15 июля в 23.11 в деревне Васильково Невельского района сгорели дом и надворная постройка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.