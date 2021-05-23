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Нетрезвая буксировка автомобиля обернулась для жителя Куньи судом

Житель Куньи предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

5 июня около 22.00 мужчина выехал из своего дома в поселке Кунья на автодорогу Кунья - Кресты. Около 22.10 он буксировал на своем автомобиле другое транспортное средство, и его остановили сотрудники ДПС.

При проведении медицинского освидетельствования у водителя выявили состояние алкогольного опьянения — 1.54 мг этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха. В прокуратуре пояснили, что это превышает возможную суммарную погрешность измерений - 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

В 2019 году мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Жителя Куньи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Уголовное дело направлено в суд.