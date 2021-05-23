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АвтоМир / Происшествия

Судимый пскович попался на краже сабвуфера из автомобиля

17.08.2021 14:24|ПсковКомментариев: 1

Ранее судимый пскович попался на краже сабвуфера из автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью к полицейским обратился 19-летний владелец автомобиля ВАЗ-2105, житель деревни Ваулино Псковского района. Он сообщил, что неизвестный украл из его автомобиля сабвуфер и динамики. В салон автомобиля вору удалось проникнуть через незапертую дверь. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места кражи на иномарке красного цвета - автомобиль удалось запомнить владельцу похищенного имущества.

По «горячим следам» полицейские установили красную иномарку и ее владельца - предполагаемого похитителя. Им оказался житель деревни Верхолино Псковского района. Ранее молодой человек 1996 года рождения уже привлекался к ответственности за кражи. Похищенное имущество он не успел реализовать, оно изъято в ходе обыска.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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