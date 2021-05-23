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Пьяный водитель-рецидивист задержан в Псковской области

В ходе проведенных полицией мероприятий в Гдове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, вечером 28 октября у дома по улице 2-ой Слободской полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21213». Выяснилось, что легковушкой управлял местный житель,1961 года рождения. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.