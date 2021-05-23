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Три попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД зафиксировали в Пскове

Три попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД зафиксировали в Пскове в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, разбор ДТП – деятельность, которая сопряжена с коррупционными рисками. Анализ многолетней работы показывает, что зачастую инициатором коррупционной сделки выступают именно участники дорожного движения. Склонение должностного лица к получению незаконного денежного (иного) вознаграждения влечет уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 291 УК РФ (дача взятки). В практике работы ГИБДД УМВД России по городу Пскову не единичны случаи задержания нарушителей Правил дорожного движения, которые пытались подкупить сотрудников полиции. С начала 2021 года силами подразделения ГИБДД УМВД России по городу Пскову задокументированы три факта противоправных действий со стороны участников дорожного движения, связанных с попыткой дачи взяток сотрудникам ГИБДД. По одному факту возбуждено уголовное дело, которое в настоящее рассматривается судом», - рассказали в ведомстве.

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным действиям на груди инспектора, в салонах патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона.

При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ (дача взятки), подчеркнули в пресс-службе.

Статья 290 УК РФ (получение взятки) предусматривает уголовную ответственность должностных лиц за получение взятки. «Если сотрудники дорожно-патрульной службы склоняют вас к даче им взятки - попытайтесь зафиксировать данный факт с помощью мобильного телефона и незамедлительно уведомите об этом по "телефону доверия" УМВД России по Псковской области: 59-22-33», - добавили в ведомстве.