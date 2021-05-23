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Судимый себежанин отправится в колонию за нетрезвое вождение

34-летний ранее судимый себежанин отправится в колонию за нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе 2021 года нетрезвый мужчина, зная, что наказание по предыдущим приговорам Себежского районного суда он не отбыл, а судимости в установленном законом порядке не сняты и не погашены, совершил ДТП и скрылся с места происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции. По результатам проведенного медицинского освидетельствования у фигуранта установили алкогольное опьянение.

В сентябре 2021 года подсудимый вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишили водительских прав на 4 года.