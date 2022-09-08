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АвтоМир / Происшествия

Принцип состязательности сторон попытались оспорить потерпевшие в суде по делу о ДТП под Стяглами

07.10.2022 16:01|ПсковКомментариев: 0

На очередном заседании по делу о ДТП стороны смогли увидеть смоделированный механизм аварии, составленный экспертом от потерпевших. Однако, близящееся к завершению судебное следствие не помешало адвокату потерпевших вновь заявить отвод судьи. Подробности заседания — в материале Псковской Ленты Новостей.

 

В начале заседания сторона потерпевших предоставила документы из медучреждения, описывающие состояние Струтинской после аварии. Также они внесли уточненный иск по возмещению моральной компенсации, а именно Антон Струтинский заявил к получению компенсации и внучек погибшего. Так, его ранее заявленную сумму компенсации в 6 млн он оставил, но разделил по 2 млн на каждого истца.

Также сторона потерпевших предоставила ходатайство о компенсации затрат на отдельные услуги своего представителя. Так расходы Струтинской составили 557 тысяч рублей, а Струтинского – 530 тысяч. Документом, подтверждающим оплату, представитель потерпевших указал квитанцию-договор. Суд уточнил у стороны о наличии других подтверждающих документов о проведенной оплате. По словам адвоката Струтинских, иных документов для этого не требуется, а услуги ему были оплачены наличными.

С учетом мнения сторон, суд приобщил предоставленные документы от потерпевших. Все заявления и их оценку суд рассмотрит в совещательной комнате перед вынесением приговора.

Затем ранее приглашенный специалист со стороны потерпевших снова посетил судебное заседание. В этот раз он предоставил свою экспертизу, в которую вошел смоделированный механизм аварии через программу PC-Crash. Оценку данной экспертизы, как и предыдущих, суд огласит позже. Мнения сторон будут озвучены в прениях.

 
Сторона защиты заказала смоделированную экспертизу с помощью данной программы. Ее результаты предоставят на ближайшем судебном заседании, в ходе которого планируют рассмотреть и сравнить итоги, полученные из одной программы, но разными специалистами.

Представитель стороны потерпевших в ходе судебного заседания вновь подал ходатайство на отвод судьи.

Адвокат, как и в прошлый раз, не указал на конкретные основания, которые указаны в законе, сославшись на иные обстоятельства. По его мнению, в процессе нарушается принцип равноправия и состязательности сторон. Также представитель потерпевших считает, что защите предоставляются «некие уступки», которые выражаются в предоставлении больших прав стороне подсудимых, чем потерпевших.

В ходе обсуждения отвода обвинение выступило за отказ в удовлетворении, добавив, что законных оснований на отвод судьи не имеется, а также уточнило, что решение для предоставления доказательств принято правомерно. Сторона защиты выступила тоже против удовлетворения, поскольку считает отвод необоснованным, поскольку действующее законодательство не ограничивает стороны по времени предоставления доказательств.

По итогу рассмотрения данного ходатайства суд отказал в его удовлетворении, поскольку законных оснований не заявлено и не установлено.

Ирина Быстрова

Теги: #ДТП #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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