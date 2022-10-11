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Братья украли колесные диски от автомобиля в Великолукском районе

Братья украли колесные диски от автомобиля в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Максимово Великолукского района из сарая у дома похитили четыре колесных диска от автомобиля Mercedes-Benz. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

В совершении преступления подозревают двух братьев 1985 и 1994 годов рождения. Ранее они уже были судимы за кражи. Полицейские обнаружили и изъяли похищенное.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в ходе следствия устанавливается причастность братьев к совершению и других подобного рода преступлений.